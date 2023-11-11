Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazası geçirdi
Giriş Tarihi: 11.11.2023 14:17

Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazası geçirdi

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic'in trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Hırvat yetkililer Banozic’in durumunun ağır olduğunu belirtti.

AA
Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazası geçirdi

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic'in trafik kazasında ağır yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Banozic'in, yerel saatle 06.15'te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Milic, "Ağır yaralı olan bakanın, doktorun ilk değerlendirmesine göre hayati tehlikesi bulunmuyor. Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesinde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezine sevk edilecek." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazası geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA