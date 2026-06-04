Hırvatistan’da küçük uçak yere çakıldı: 4 can kaybı

Hırvatistan'daki Istria polisinden yapılan yazılı açıklamada, Medulin'deki havalimanı yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, olay yerine çok sayıda ilk yardım, itfaiye ve ambulans uçak ekiplerinin geldiği belirtildi.

Polis, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal medya ise uçağın Avusturya'dan Hırvatistan'a geldiği ve Medulin'deki havalimanına inmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör