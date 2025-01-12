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Giriş Tarihi: 12.1.2025 23:55

Hırvatistan'da Milanovic seçim zaferini ilan etti

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic, yüzde 77,86 oy alarak yeniden kazandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milanovic, "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı

AA
Hırvatistan’da Milanovic seçim zaferini ilan etti

Hırvatistan'da yerel saatle 19.00'da sandıkların kapanmasının ardından Ipsos araştırma şirketi, sandık çıkış anketleri yayımladı.

Anketlere göre, ikinci turda Milanovic yüzde 77,86 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milanovic, "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic'in en büyük rakibi olarak gösterilen iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 22,1'ini aldı.

Milanovic, seçim döneminde ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermesine karşı söylemleriyle öne çıkmıştı.

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Hırvatistan'da Milanovic seçim zaferini ilan etti
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