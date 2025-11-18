Hırvatistan’da yangın paniği: Gökdeleni alevler sardı

Hırvatistan’da bir gökdelende yangın çıktı. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hırvatistan’da yangın paniği: Gökdeleni alevler sardı
DHA

Hırvatistan basını, başkent Zagreb'de 'Vjesnik' ismiyle bilinen gökdelende gece saatlerinde yangın çıktığını duyurdu.

Hırvatistan’da yangın paniği: Gökdeleni alevler sardı

Zagreb İtfaiye Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, alevlerin binanın iç kesimlerinde aktif olduğu ve söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye erinin katıldığı belirtildi.

Hırvatistan’da yangın paniği: Gökdeleni alevler sardı

Açıklamada, yangının çıktığı saatlerde binada kimsenin bulunmadığı ve can kaybı olmadığı da aktarıldı.