Hırvatistan’dan İsrail’in yeni büyükelçisine ret

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic'in, İsrail'in yeni Zagreb Büyükelçisi önerisine ilişkin kararı paylaşıldı.

Milanovic'in İsrail tarafından yeni büyükelçi olarak önerilen Amdur'un atamasına onay vermeyeceği ifade edilen açıklamada, bu kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Milanovic'in kararını değiştirmeyeceği belirtilerek, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in görev süresinin sona erdiği, Amdur'un ise sadece maslahatgüzar statüsünde görev yapabileceği ifade edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Hırvatistan'da ilk kez bir büyükelçi atamasına onay verilmediği belirtildi.

Milanovic, daha önce de Koren'in söylemlerine tepki göstermiş, kendisini Cumhurbaşkanlığına çağırmıştı.