Hitler’in doğduğu ev artık polis karakolu
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri olan Adolf Hitler'in doğduğu ev 20 milyon euroluk restorasyon çalışmasıyla karakola dönüştürüldü. Avusturya'nın Alman sınırına yakın Braunau am Inn kasabasında yer alan beyaz-sarı renkli evin restorasyon edilmesine yerel halk tarafından olumlu ve olumsuz tepkiler yükseldi. Viyana Yahudi Cemiyeti Başkanı Oskar Deutsch, binanın farklı bir amaçla kullanılmasının "daha doğru" olabileceğine vurgu yaptı. Restorasyon öncesinde ev Hitler destekçisi grupların uğrak noktasıydı.
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