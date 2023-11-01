Hizbullah cuma günü ne açıklayacak? İsrail çatışmalarında son durumu ilan ettiler!

Hizbullah'a yakın Lübnan'daki al-Manar tv, İsrail ordusuyla yaşanan 23 günlük çatışmalara ilişkin bilgiler içeren infografik yayımladı.

Buna göre, Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 105 saldırı düzenledi. Saldırılarda, istihbarat, iletişim, sinyal bozucu sistemler ve 33 radar hedef alındı. Askerleri taşıyan iki araç, iki Hummer ve 9 tank imha edildi, 120 İsrail askeri hedef alındı. Ayrıca 105 askeri bölge vuruldu, 69 iletişim sistemi yok edildi, 140 güvenlik kamerası ve 17 sinyal bozucu sistem imha edildi.