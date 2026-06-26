Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: "Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Aşure Günü vesilesiyle konuşma yaptı.

"İSRAİL, LÜBNAN'I İLHAK VE İŞGAL ETMEK İSTEDİĞİ İÇİN BURADA BULUNUYOR"

Kasım, İsrail'in Lübnan'dan şartsız olarak çekilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in Lübnan'daki varlığının nedeninin Hizbullah olmadığını ifade eden Kasım, "İsrail, Lübnan'ı ilhak ve işgal etmek istediği için burada bulunuyor" dedi.

İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na değinen Kasım, "İran direnç göstermeyi başardı ve bu Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bu belge, ABD ile İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT ZAPTI, ABD VE İSRAİL'İN YENİLGİSİNİN RESMİ İLANIDIR"

Lübnan yönetiminin, Lübnan halkının yarısını karşısına almayı göze alamayacağını ifade eden Kasım, "İsrail-AND projesini bozduk ve yeni bir aşamaya girdik" ifadelerini kullandı. Lübnan hükümetinin ülkenin egemenliğini koruma yönünde adım atması halinde Hizbullah'ın hükümetin yanında yer alacağını söyleyen Kasım, "Düşmana karşı safları birleştirin, ABD ve İsrail'in dayatmalarını ve çıkarlarını uygulamayı bırakın" dedi.

Hizbullah'ın bu süreçte itidalli davrandığını fakat bunun zayıflık değil bir stratejinin parçası olduğunu ifade eden Kasım, "Zafere giden yol dayanıklı olmaktan geçer. Sabır geleceği inşa eder, dengeleri değiştirir ve zalimin tahakkümünü yıkar" dedi.

Litani Nehri'nin kuzeyinde silahsızlanmaya karşı olduklarını vurgulayan Kasım, "Silah meselesi, İsrail'in tamamen ve şartsız şekilde çekilmesinden sonra Lübnan içinde ele alınacak. Bizi ortadan kaldırmayı amaçlayan bu saldırıyı durdurduk. Direniş, İsrail işgalinin bir sonucudur" dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör