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Giriş Tarihi: 21.6.2024

Hizbullah: Güney Kıbrıs’ı vururuz

Hizbullah: Güney Kıbrıs’ı vururuz
Gazze Şeridi'nde 9 aydır soykırım yapan İsrail son günlerde gözünü Lübnan'a dikti. İsrail ile Hizbullah arasında son haftalarda Lübnan'ın güney sınırında artan gerilimin savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor. İsrail- Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki gerginlik de giderek tırmanıyor. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti. Nasrallah ayrıca Lübnan'a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) hedef alacakları uyarısında bulundu.
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Hizbullah: Güney Kıbrıs’ı vururuz
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