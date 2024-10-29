Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü!

Hizbullah'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana İsrail güçlerine düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun bölgesindeki bir İHA, karadan havaya atılan füzeyle vuruldu ve yanarken görüldü.

Hiyam kasabasının güneyindeki El-Hamamis bölgesinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın güdümlü füzeyle vurulması sonucu tank yanarken mürettebatının bazıları öldü bazıları da yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Zarit kışlası füzelerle vurulurken, Sharaga ve Beyt Helel üsleri birer kamikaze drone ile hedef alındı.

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki farklı bölge ve beldelerde de 10 İsrail askeri topluluğu güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla vuruldu.

Saldırılarda ayrıca İsrail ordusuna ait bir İHA düşürüldü.