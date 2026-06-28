Hizbullah: İsrail Lübnan’dan çekilsin
Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında önceki gün imzalanan çerçeve anlaşmasını "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Kasım, anlaşmanın bir "yüz karası" ve "egemenlikten taviz vermek" olduğunu vurguladı. Hizbullah lideri, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep etti. Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise anlaşmanın yeni bir çatışmayı önlemeyeceğini kaydetti.