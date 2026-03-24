Hizbullah İsrail ordusuna saldırılar düzenledi: 20’den fazla saldırı gerçekleştirildi

Hizbullah'ın açıklamasına göre, İsrail'e ait askeri noktalar ve birlikler hedef alınarak 20'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda roket, topçu atışları ve insansız hava araçları kullanıldı.

SINIR HATTINDA YOĞUN ATEŞ

Lübnan'ın güneyindeki Kavzah beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının defalarca hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Alma eş-Şaab, Marun er-Ras ve Blat bölgelerinde de İsrail birliklerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendi.

İsrail'in kuzeyinde Krayot bölgesindeki Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Kompleksi ile Migdal Tefen Radar İstasyonu'nun hedef alındığı aktarıldı. Bunun yanı sıra Nehariye, Sasa, Kiryat Şimona ve Hagoshrim yerleşimlerine roket ve dron saldırıları düzenlendi.

Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki Fatima Kapısı Sınır Kapısı'nda toplanan İsrail askerlerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu kesimlerini hedef alan hava saldırıları ile güneydeki kara saldırıları sürüyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.