Lübnan-İsrail hattında gerilim tırmanıyor: Hizbullah, İsrail’deki kışlaları vurdu

Ordudan yapılan başka bir açıklama ise İsrail'in kuzeyinde Dishon bölgesine atılan roket ve füzeler fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin engellenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle bölgede yangın çıktığı, İsrail itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı paylaşıldı.

Hizbullah, gün içerisinde yaptığı başka açıklamada, Beyt Hilal kışlasındaki Sehel taburuna ait karargaha İHA'yla saldırı düzenlediği, orada da ölü ve yararlılar olduğunu duyurmuştu.