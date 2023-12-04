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Giriş Tarihi: 4.12.2023 13:45

Hizbullah İsrail'e saldırı! 4 bölgeyi hedef aldılar

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA
Hizbullah İsrail’e saldırı! 4 bölgeyi hedef aldılar

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

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Hizbullah İsrail'e saldırı! 4 bölgeyi hedef aldılar
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