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Giriş Tarihi: 1.11.2024 04:32

Hizbullah İsrail'i vurdu: 7 ölü! Tel Aviv'den "Yanıtsız bırakamayacağız" açıklaması

Hizbullah’ın son misilleme saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “Hizbullah’ın ölümcül saldırılarını yanıtsız bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

İHA
Hizbullah İsrail’i vurdu: 7 ölü! Tel Aviv’den Yanıtsız bırakamayacağız açıklaması

İsrail ordusundan Hizbullah'ın son misilleme saldırılarına dair yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın roketli saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların hangi bölgeleri hedef aldığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, "Hizbullah'ın ölümcül saldırılarını yanıtsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Hizbullah, son olarak İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenlemişti. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü belirtilmişti. 2 roketin Metula'da açık bir alana düştüğünü duyuran IDF, orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıklamıştı.

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Hizbullah İsrail'i vurdu: 7 ölü! Tel Aviv'den "Yanıtsız bırakamayacağız" açıklaması
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