Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldı: İHA ile bir araç vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Shomera bölgesinde bir insansız hava aracı (İHA) izi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bir önleme füzesinin ateşlendiği ve füzeden düşebilecek şarapneller nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

15 YERLEŞİMDE SİRENLER ÇALDI

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 15 yerleşimde sirenlerin çalmasının ardından Shomera bölgesinde İHA'nın bir araca doğrudan isabet ettiğini ve güçlü bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Haberde, aracın alev aldığı, dumanlar yükseldiği fakat olayda can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kullandığı dronlara bir çözüm bulamadığını, bu nedenle askerlerin araçların etrafına ağ örmeye başladığını yazdı.

