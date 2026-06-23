Hizbullah lideri Kasım: "İsrail'in çekilmekten başka seçeneği yok"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını belirterek, İsrail'in tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı. Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Hizbullah lideri Kasım: İsrail’in çekilmekten başka seçeneği yok
AA

Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun yayımladığı konuşmasında Kasım, Hizbullah'ı hedef alan projelerin başarısız olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanmasından dolayı İran'a teşekkür eden Kasım, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır." ifadelerini kullandı

Hizbullah lideri Kasım: İsrail’in çekilmekten başka seçeneği yok

İsrail'in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını savunan Kasım, hava, kara ve denizde İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, sınır bölgelerindeki sivillerin geri dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Hizbullah lideri Kasım: İsrail’in çekilmekten başka seçeneği yok

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #LÜBNAN #HİZBULLAH

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