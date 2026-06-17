Hizbullah Lideri Kasım'dan zafer mesajı: "Sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı"

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BÜYÜK BİR ZAFER"

Kasım, taraflar arasında varılan anlaşmayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "İran halkını, liderliğini ve özgürlüğü destekleyen herkesi bu büyük zafer nedeniyle tebrik ediyoruz" dedi.

"SÖMÜRGECİLİK PLANLARI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI"



Kasım, İsrail ve ABD tarafından 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlatılan ortak saldırılara ilişkin, "Bu savaşın amacı rejimi yenilgiye uğratmak, düşüşüne yol açmaktı. Bu amaç ve İran'a yönelik sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ TESİS EDİLMELİ"



İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere de değinen Kasım, söz konusu temasların "karşılıklı güvenlik" ile sınırlı kalması gerektiğini ve Lübnan'ın temel talebinin egemenliğinin tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Kasım, "Düşman ile müzakerelerin sınırı, karşılıklı güvenliktir. Silahsızlanma başlığı altındaki herhangi bir teklif geçerli olmayacaktır çünkü bu, İsrail'in her şeyi ele geçirmek ve ülkeyi yerle bir etmek için kullandığı bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, "Silah meselesi, ekonomi, ulusal güvenlik stratejisi veya savunma stratejisi dahil olmak üzere iç durumumuzun düzenlenmesiyle ilgili her konu müzakerelerin tamamen dışında tutulmalıdır. Bunları kendi içimizde görüşürüz. Bu nedenle herhangi bir müzakeredeki temel talep, Lübnan'ın egemenliği olmalıdır" dedi.