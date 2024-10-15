Hizbullah liderinden çarpıcı açıklamalar: İşgaller Filistin’le sınırlı kalmayacak – Bütün Müslümanların toprakları tehlike altında!

"İSRAİL'İN YAYILMASINI ENGELLEDİK"

Kasım'a göre İsrail'in istediği şeyler şunlar: "İşledikleri vahşi suçlarla insanları korkutmak ve ABD hükümetinin tam desteğini istiyorlar."

Kasım, Hizbullah'ın İsrail ile olan çatışmasının Filistin mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini aktardı. Kasım, "Direnişimizi meşru görüyoruz. Toprakları için savaşan Filistinlileri destekleyeceğiz. İsrail ile yüzleşmeseydik, yayılmacılık hedeflerine ulaşacaktı," ifadelerini kullandı.

Kasım, ABD'yi, İsrail'in bölgedeki "vahşi suçlarına" yardım etmekle suçladı. Kasım, "En büyük şeytan Amerika yeni bir Orta Doğu istiyor. Netanyahu da aynı şeyi istiyor. Bu, ABD ve İsrail'in bu soykırımı bilerek yaptığı anlamına geliyor," sözlerini kullandı.