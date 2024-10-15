Hizbullah liderinden çarpıcı açıklamalar: İşgaller Filistin’le sınırlı kalmayacak – Bütün Müslümanların toprakları tehlike altında!

Hizbullah'ın ikinci lideri Naim Kasım bugün televizyonda açıklama yaptı. Kasım, Lübnanlı grubun İsrail'i bölge için gerçek bir tehdit oluşturan "saldırgan" olarak gördüklerini aktardı.
Kasım, "İsrail işgalleri genişletmek istiyor ve Filistin onlar için yeterli değil. Arap devletlerinin tüm topraklarını ve tüm Müslümanları kontrol etmek istiyorlar," açıklamasında bulundu.
Kasım, İsrail'in "katliam politikası uyguladıklarını," bildirdi.
"İSRAİL'İN YAYILMASINI ENGELLEDİK"
Kasım'a göre İsrail'in istediği şeyler şunlar: "İşledikleri vahşi suçlarla insanları korkutmak ve ABD hükümetinin tam desteğini istiyorlar."
Kasım, Hizbullah'ın İsrail ile olan çatışmasının Filistin mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini aktardı. Kasım, "Direnişimizi meşru görüyoruz. Toprakları için savaşan Filistinlileri destekleyeceğiz. İsrail ile yüzleşmeseydik, yayılmacılık hedeflerine ulaşacaktı," ifadelerini kullandı.
Kasım, ABD'yi, İsrail'in bölgedeki "vahşi suçlarına" yardım etmekle suçladı. Kasım, "En büyük şeytan Amerika yeni bir Orta Doğu istiyor. Netanyahu da aynı şeyi istiyor. Bu, ABD ve İsrail'in bu soykırımı bilerek yaptığı anlamına geliyor," sözlerini kullandı.
ATEŞKES İLAN EDİLMEZSE İSRAİL'E HUZUR YOK
Kasım, çatışmanın en iyi şekilde sonuçlanması için İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Kasım, "İsraillilere şunu söylüyorum, çözüm ateşkestir. Ateşkesin ardından İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" diyerek barışçıl yöntemlere başvurulmasından yana olduğunu gösterdi.
Kasım, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de savaşı sürdürmesi halinde kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli tehdit altında olacağını da söyledi. Kasım, "Direniş asla yenilmez çünkü bizler toprağın sahibiyiz. Onurlu bir şekilde savaşacağız ve öleceğiz. Zafer sabırla gelecektir," diyerek sözlerine ekleme yaptı.
AKSA TUFANI OPERASYONUNUN HAKLILIĞINI VURGULADI
Kasım, devam eden konuşmasında şunları da bildirdi: "Hamas önderliğindeki Filistinliler, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuyla işgalcilerden kurtulmaya çalıştı. Hamas ve Filistinliler dünyaya, '75 yıl geçti, işgal hala topraklarımızda' dedi. Filistinliler, işgali sarsacak ve yayılmasını durduracak her şeyi yapma hakkına sahiptir. Aksa Tufanı operasyonu neden oldu diye sormak yerine, 'İsrail işgali neden hala orada?' diye sormak gerekir. Operasyon, işgalden 75 yıl sonra yapıldı ve Filistinlilerin meşru hakkıdır."