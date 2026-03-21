Hizbullah: ‘Lübnan’ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışıyoruz’

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in hava ve kara saldırılarına sahada karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesine bağlı Tabasin bölgesinde sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedildi. Özellikle belediye binası çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

BİRDEN FAZLA NOKTADA ÇATIŞMA

İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Hıyam beldesinde de birçok noktada İsrail birliklerinin hedef alındığı ve bölgede çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Rosh Pina'daki askeri üs ile Yuval ve Metula yerleşim yerlerinde bulunan İsrail askerlerine roket saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca Taybe, Adise ve Merkeba beldelerinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.