Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine ve bir askeri araca saldırı düzenledi

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Taybe'de bir eve konuşlanan İsrail askerlerinin sabah saatlerinde hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL'E AİT NAMER TİPİ ASKERİ ARACA DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada ayrıca, Taybe'de İsrail'e ait Namer tipi bir askeri araca da saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah, gece geç saatlerde İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.