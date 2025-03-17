Hizbullah Suriye ordusuna saldırdı: Bölgede gerilim tırmanıyor
Lübnan-Suriye sınırında tansiyon yükseldi. Yeni Şam yönetimine bağlı 3 askerin Hizbullah tarafından öldürülmesi sonucu sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapıldı. Savunma Bakanlığı, bölgeye takviye birlikler gönderdi.
Lübnan-Suriye sınırında 3 Suriyeli asker öldü. Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Suriye ordusunun, sınır hattında 3 askerin öldürülmesinin ardından Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışlarının başladığı belirtildi.
Söz konusu çatışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğü aktarılan haberlerde, Suriye ordusu ile Hizbullah arasında çatışmaların şiddetlenmesinden endişe eden sınır bölgesindeki insanların evlerini terk ettiğine işaret edildi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise sınıra yakın el-Kasr beldesinde dün Suriyeli 2 askerin öldürüldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerin de hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Suriyeli 3 askerin cenazelerini Suriye makamlarına teslim ettikleri bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bu olay üzerine Lübnan ordusu olarak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra gece saatlerine kadar yoğun temaslarla görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
Daha sonra Suriye'den Lübnan'ın sınır hattındaki beldelere atışların başladığı belirtilen açıklamada, askeri birliklerin de buna karşı Suriye'ye atışlar yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenliğin sağlanması ve sınır bölgesindeki istikrarın korunması için Lübnan ordu yetkilileri ile Suriye makamları arasındaki iletişim devam ediyor." denildi.
LÜBNAN SINIRINA TAKVİYE ASKER GÖNDERİLDİ
Suriye Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından 3 askerinin öldürülmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti.
Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Savunma Bakanlığına ait SİHA'lar da Hizbullah'ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor.
Öte yandan, bugün Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında Al Arabiya televizyon kanalı muhabirinin de aralarında olduğu 4 gazeteci hedef alındı. Saldırıda iki gazeteci hafif yaralandı.
Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini ifade ederek, saldırılar sonucunda sivillerin arasında yaralananların bulunduğunu söyledi.
Zuvani, ayrıca Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığının kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte sınır hattının güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.
SURİYELİ ASKERLERE PUSU KURULMUŞTU
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.
Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.
Hizbullah ise yaptığı açıklamayla, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.