Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine attığı bir dizi füzenin çoğunun açık araziye düştüğü bildirildi

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde uyarı sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan kuzeydeki Batı Celile bölgesine atılan yaklaşık 15 füze bölgedeki Kabri yerleşim yeri yakınlarına düştü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamasında, ikinci bir salvoda atılan 8 kadar füzenin sınıra yakın Shlomi yerleşim yeri yakınlarındaki açık araziye düştüğü, olayda yaralanan olmadığı ve saldırıya topçu atışıyla karşılık verildiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN, sınır hattındaki Biranit askeri üssüne "Burkan" füzesiyle düzenlenen saldırı nedeniyle bölgeden dumanların yükseldiği görüntüleri paylaştı.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırılarına misilleme olarak Manot yerleşim yeri yakınlarındaki İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbesi bataryalarının Katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla 8 Ekim'den itibaren İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklendiği" belirtilmişti.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının, gelecek saldırıyı beklemektense İran ve özellikle de Lübnan Hizbullahı'na karşı öncü önleyici bir saldırıyı tartıştığını aktarmıştı.