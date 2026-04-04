Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine roketli saldırı düzenledi

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Hizbullah tarafından ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim yerine roketli saldırı düzenlendi.

ROKETLER EV, ARAÇ VE YOLLARA İSABET ETTİ

Lübnan'ın güneyinden atılan roketlerin Kiryat Şimona bölgesindeki bazı evlerin yanı sıra araç ve yollara isabet ettiği aktarıldı.

Sirenlerin çalmadığı saldırıların can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesi ise roketli saldırıda sirenlerin çalmamasına ilişkin ordunun soruşturma başlattığına işaret etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.