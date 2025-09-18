Hizbullah’ın siyasi kanadı: İsrail terörünü dizginleyecek hiçbir güvence bulunmamaktadır

Fadlallah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in güneydeki beldelere yönelik yenilenen saldırısı, halkımızı teslim olmaya veya toprağından vazgeçmeye zorlayamayacak, aksine halkımızın inancına, tercihine ve direniş yoluna bağlılığını artıracaktır." dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesin garantörlerine yaptığı çağrıya işaret eden Fadlallah, "Lübnan devleti ve halkı için artık ilave bir kanıta gerek yoktur. İsrail terörünü dizginleyecek hiçbir uluslararası ya da diplomatik güvence bulunmamaktadır. İsrail, insanları korkutmaya, öldürmeye ve mülkleri yok etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Fadlallah, ateşkesin garantörlerine yapılan resmi çağrıların sonuçsuz kaldığına vurgu yaparak, "Ateşkes anlaşmasının garantörlerine yapılan resmî çağrılara bel bağlamak, derin bir vadide yankılanan ama kimsenin duymadığı bir çığlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan devletinin milli bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Fadlallah, "Devlet, milli seçeneğini netleştirmeli ve içindeki bazı çevrelerin dış dayatmalardan başka bir şey getirmeyen yanlış beklentilerini yeniden gözden geçirmelidir. Resmî olarak güç unsurlarından taviz vermek, yalnızca İsrail'in saldırılarında daha da ileri gitmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Fadlallah, hükümeti sorumluluk almaya çağırarak, "Devlet ve onun icra organı olan hükümet, halkının beklentileriyle uyumlu ulusal ve fiilî bir tutum almakla yükümlüdür. Bu tutum, ulusal onurun küçük düşürülmesi ve egemenliğin ihlal edilmesi sürecine son vererek, saldırıya karşı her türlü imkânı kullanma kararlılığını içermelidir. Hükümet, halkının sorumluluğunu üstlenen ve egemenliği korumayı taahhüt eden bir hükümet olarak hareket etmeye karar verirse, bu imkânların birçoğuna sahiptir." dedi.

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri hedef alma tehditlerine tepki göstererek, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin garantör ülkelerine (ABD-Fransa) "İsrail'e baskı yapın" çağrısında bulunmuştu.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.