Hizbullah’tan ABD’li yetkilinin ‘Davut Yıldızı’na sert tepki!

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açmıştı.

Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Beyrut ziyareti sırasındaki açıklamalarını, "Lübnan'ın egemenliğine müdahale olarak" nitelendirdi. Lübnan Parlamentosundaki Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Rad, yaptığı yazılı açıklamada, Ortagus'un Hizbullah'a karşı sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.