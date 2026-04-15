Hizbullah'tan İsrail ile ateşkes sinyali: İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da ateşkes için toplanacak

Hizbullah Sözcüsü İbrahim Mousawi, İran ve bölge ülkelerinin çabalarının İsrail ile Lübnan arasında "yakında" bir ateşkesin sağlanmasına yol açabileceğini belirtti. Üst düzey bir İsrailli yetkili ise İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Lübnan'da ateşkes için toplanacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 18:27

ABD arabuluculuğunda dün Lübnan ve İsrail arasında 1993'ten bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey doğrudan görüşme sonrası İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanması bekleniyor.

Hizbullah Sözcüsü İbrahim Mousawi, İran ve bölge ülkelerinin çabalarının İsrail ile Lübnan arasında "yakında" bir ateşkesin sağlanmasına yol açabileceğini belirtti. Adı açıklanmayan iki üst düzey Lübnanlı yetkili ise Lübnan'da ateşkes için çalışmaların sürdüğünü doğrulayarak, ateşkesin ne zaman başlayacağı veya ne kadar süreceği konusunda ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.