Hizbullah’tan İsrail ordusuna roketli saldırı

Hizbullah, İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik bir dizi roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

SINIR HATTINDAKİ İSRAİL ASKERLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinin karşısında yer alan Merc mevkiinde bulunan İsrail askerlerini iki kez roket atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıların sınır hattındaki askeri hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

BİRDEN FAZLA NOKTAYA ROKETLİ SALDIRI

Hizbullah ayrıca Hiyam kenti yakınlarında ve kentin güneyindeki bir bölgede konuşlu İsrail askerlerine de roketli saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, Hamamis Tepesi ile Halle el-Asafir bölgesinde bulunan İsrail askerlerinin de roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Kefr Giladi yerleşimi yakınlarında bulunan İsrail askerlerini de roket atışlarıyla hedef aldığına işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.