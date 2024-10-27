Hizbullah’tan İsrail’e darbe: 4 asker öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 4 askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı ve 2 yedek yüzbaşı olduğu ifade edilirken, diğer askerin yedek başçavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 askerin Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'la girdikleri çatışmada öldürüldükleri, çatışmada 14 askerin yaralandığı duyuruldu.