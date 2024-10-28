Hizbullah’tan İsrail’e darbe: 4 asker öldürüldü

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail, kara saldırılarında kayıp üstüne kayıp veriyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'la girdikleri çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü duyurdu. Ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı ve 2 yedek yüzbaşı olduğu ifade edilirken, diğer askerin yedek başçavuş rütbesinde olduğu kaydedildi. Çatışmada 14 asker de yaralandı. Böylece karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan Yukarı ve Batı Celile'ye 75 füze fırlatıldığını, saldırıda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ise 12 kişi hayatını kaybetti.