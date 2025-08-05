Hizbullah'tan İsrail'e "Lübnan" uyarısı! "Füzeler yağar..."

"Öncelik, İsrail'e hizmet edecek şekilde silahların toplanması değildir ve Lübnan içi uzlaşı olmadan bir çözüm sağlanamaz. Sorun silah değil (İsrail'den gelen) saldırılardır. Önce saldırı sorununu çözün, ardından silah meselesini konuşuruz."

Hizbullah'ın silah dosyasının Lübnan içi bir uzlaşı olmadan ele alınmaması gerektiğini söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan Bakanlar Kurulunun ülkedeki silahların toplanmasına ilişkin karar almak üzere toplandığı sırada televizyondan bir konuşma yaptı.

Kasım, "İsrail Lübnan'a yeni bir savaş açarsa, üzerine füzeler yağacak. Biz İsrail'e karşı koyup onu yenebilecek güçteyiz. (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi) Tom Barrack ise Hizbullah'ın tüm güç ve kapasitesinin ortadan kaldırılmasını dayatan taleplerle geldi." ifadesini kullandı.

"İSRAİL, ÇIKARI GEREĞİ LÜBNAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRI YAPMADI"

Hizbullah lideri ayrıca, "İsrail'in, çıkarı gereği Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı yapmadığını, çünkü Hizbullah'ın savunma yapacağını ve füzelerin İsrail topraklarına düşeceğini bildiğini" iddia etti.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, ülkedeki grupların ellerinde bulunan tüm silahların toplanması ve silahların devlet tekeline alınması gündemiyle bugün toplanmıştı. Bakanlar Kurulu Toplantısı halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.