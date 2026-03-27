Hizbullah’tan İsrail’e peş peşe saldırılar: Lübnan’ın güneyinde askerler ve araçlar hedef alındı

Hizbullah'ın açıklamasında, Beyda, Deyr Siryan, Taybe, Dibil, Kantara ve Beyt Lif bölgelerinde İsrail askerleriyle askeri araçların hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda roketler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

MERKAVA TANKLARI VURULDU

Açıklamada, İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı ileri sürülürken, Deyr Siryan'da bir tankın vurulduğuna ilişkin görüntülerin paylaşıldığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail tarafında ise Metula, Margaliot ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin roket ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine ve İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah, dün, İsrail hedeflerine 94 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın, eski İran lideri Ali Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından Hizbullah'ın "canlı ve büyüyen bir hareket" olarak nitelendirilmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.