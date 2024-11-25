Hizbullah’tan misilleme

Siyonist İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına Lübnan Hizbullah'ından misilleme geldi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin topraklarını ve bir askeri üssü füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı. İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu 17 noktaya saldırı gerçekleştirildiği ve İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralanmaların olduğu kaydedildi. İsrail Ordusu ise Lübnan'dan toplamda 30 roket ateşlendiğini aktardı.Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu ayrıca gece boyunca El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktasının yakınını fosfor bombalarıyla vurdu. Stratejik öneme sahip olması sebebiyle Hıyam beldesinin çevresinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensupları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor.