Hizbullah’tan Tel Aviv’deki askeri üsse füze saldırısı

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı ifade edildi. Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'nın 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Kfar Giladi'nin de başka bir kamikaze İHA ile hedef alındığı ve tüm hedeflerin isabetli şekilde vurulduğu belirtildi. Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyine denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı öne sürüldü. İsrail ordusu Lübnan'daki çok sayıda bölgeye saldırı düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Tebnin Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine de gece boyu saldırılar sürdü. Söz konu saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi de yaralandı. Ülkenin doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte düzenlenen saldırılarda da 52 kişi hayatını kaybetti.