Hobi olarak çocuk öldürüyorlar

Soykırımcı İsrail, 19 aydır katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz pazar günü "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında başlattığı kara saldırısının ardından bölgedeki insanlık dramı tarif edilemeyecek seviyeye yükseldi. İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, biri hamile kadın olmak üzere 87 Filistinli daha hayatını kaybetti. Hastaneleri, okulları, evleri, kampları ve çadırları hedef alan İsrail ordusunun vurduğu bölgelerde enkazlarda çok sayıda kişinin olduğu belirtiliyor. Siyonist işgal ordusunun, kara işgali kapsamında Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine yönelik "benzeri görülmemiş" bir saldırı başlatacağını ilan etmesi ve tahliye emri vermesi sonrası ise bölgede yeni bir göç dalgası başladı. Filistinli yüzlerce aile, İsrail'in yoğun hava saldırıları sebebiyle zor koşullar altında doğudaki bölgelere yöneldi.

GİDECEK GÜVENLİ YER YOK

Ulaşım imkânlarının kısıtlı ve yolların tahrip olması nedeniyle Filistinlilerin yürüyerek ve at arabalarıyla bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı görüldü. Göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in yeni tehdidinin ardından harekete geçtiklerini "ancak nereye gideceklerini bilmediklerini" ve "hiçbir bölgenin güvenli olmadığını" ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez" dedi. Bölgedeki açlık ise had safhada. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, iki gün içinde yardım ulaşmaması durumunda 14 bin bebeğin hayati risk taşıdığı uyarısını yaptı.

BASKI ARTTIKÇA GAZZE KASABI SALDIRGANLAŞIYOR

KÜRESEL baskılar artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha da saldırganlaşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırıma destek veren müttefikleri bile Netanyahu'ya sırt çeviriyor. İngiltere, Fransa ve Kanada hükümetlerinin önceki gün Gazze'ye saldırıları durdurmaması ve insani yardım ablukasını kaldırmaması halinde "somut adım atma" tehdidinde bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise dün Gazze'deki saldırılarını genişleten İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise AB'ye İsrail'e karşı acil baskı uygulanması çağrısında bulundu. Önceki gün İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke, İsrail'e Gazze'ye yardımların bütünüyle yeniden başlamasına derhal izin verme çağrısı yapmıştı. Son günlerde yaşanan gelişmeler, İsrail'in artık kredisinin tükendiğini gösteriyor.

MİCROSOFT'A BİR İSRAİL TEPKİSİ DAHA

ABD'DE bir Microsoft mühendisi, Seattle kentinde düzenlenen "Build 2025" konferansında Microsoft yönetimini, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle protesto etti. Microsoft'un Azure yapay zekâ hizmetleri ekibinde görev yapan Joe Lopez, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın açılış konuşmasını yarıda keserek "Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?" diye bağırdı. Lopez, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken "Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım" ifadesini kullandı. Daha öncede birçok Microsoft çalışanı soykırıma destek verdiği gerekçesiyle şirkete tepki göstermişti.