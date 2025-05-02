Hocalı ve Şuşa’da toplu mezarlar bulundu

Azerbaycan'ın Hocalı ve Şuşa kentleri yakınlarında, Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezarlar bulundu. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Şuşa yakınlarında yapılan yol çalışması sırasında 5 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulunduğu ifade edildi. Yine Hocalı yakınlarında, Askeran- Hocalı yolu üzerinde en az 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu mezar tespit edildiği kaydedildi. Rastgele gömülen ve Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntılarda, işkence izlerine rastlandığı belirtildi. 3 bin 983 Azerbaycanlının akıbeti hâlâ bilinmiyor.