Hollanda güzeli aşı nedeniyle yarışmadan çekildi

Dünya Sağlık Örgütü
: "Birçok kişinin salgının bittiğine inanmasına rağmen dünyanın Kovid- 19 tehlikesini henüz atlatmadığı konusunda" uyarı yapıldı.
Hollanda
: Porto Riko
'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein
, Kovid aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.
Rusya
: 895 can kaybı daha.
Avustralya
: Son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti.
ABD: Sosyal medyada Kovid aşısıyla ilgili şaka yapan adama 15 ay hapis cezası verildi.