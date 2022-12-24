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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Hollanda: Türkiye’nin çabaları takdire şayan

Hollanda: Türkiye’nin çabaları takdire şayan
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi. Rutte, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rutte paylaşımında "Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk" ifadelerine yer verdi.
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Hollanda: Türkiye’nin çabaları takdire şayan
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