Hollanda ve Belçika’da İsrail’e kültür şoku: 302 kurum boykota katıldı

Maastricht Bonnefanten Müzesi, Ghent Güzel Sanatlar Müzesi, Hollanda Film Festivali, Holland Opera ve Flaman Kraliyet Tiyatrosu gibi kurumlar; Marlene Dumas, Tom Lanoye, David Van Reybrouck, Ramsey Nasr ve Sinan Çankaya gibi sanatçılar boykota katıldı.

ÖNDE GELEN KURUM VE SANATÇILAR DA BOYKOTTA

Bildiride, Filistin halkına yönelik savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı sessiz kalınamayacağı vurgulandı. Boykotun Yahudilere değil, İsrail devletinin suç ortaklığı yapan kurumlarına yönelik olduğu belirtildi.

KÜLTÜREL MİRAS VE SİVİL HEDEFLER VURULUYOR

Bildiride, Gazze'de camiler, kiliseler, kütüphaneler ve kültürel mirasın hedef alındığı, gazeteciler ve sanatçılar da dahil olmak üzere sivillerin saldırılardan etkilendiği belirtildi.

"BİRLİK OLURSAK İSRAİL'İ ULUSLARARASI HUKUKA ZORLAYABİLİRİZ"

Boykotun Güney Afrika'daki apartheid rejiminin çöküşünde rol oynayan kültürel boykot deneyiminden ilham aldığı ifade edildi. Kültür temsilcileri, spor, akademi, ekonomi ve siyaset alanlarının da İsrail ile bağlarını koparması gerektiğini vurguladı.