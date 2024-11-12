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Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:59

Hollanda yasa dışı göçe savaş ilan etti! Ek tedbirler alındı

Hollanda hükümeti yasa dışı göçü durdurmaya çalışıyor. Sınırları daha iyi denetleyebilmek için ek kontroller uygulamaya konuldu.

DHA
Hollanda yasa dışı göçe savaş ilan etti! Ek tedbirler alındı

Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Hollanda hükümeti, düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını açıkladı.

Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını belirtti.

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Hollanda yasa dışı göçe savaş ilan etti! Ek tedbirler alındı
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