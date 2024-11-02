Hollanda’da Balfour Deklarasyonu protestosu

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda buluştu.

İsrail'in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'nun protesto edildiği gösteride eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'de devam eden soykırıma giden yolun Balfour Deklarasyonu ile açıldığını ifade etti.