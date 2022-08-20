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Giriş Tarihi: 20.8.2022 13:38

Hollanda'da camiye alçak saldırı

AA
Hollanda’da camiye alçak saldırı

İslam düşmanlığının artış gösterdiği Hollanda’da sabah saatlerinde bir cami ateşe verildi. Büyük hasar gören camideki yangın kontrol altına alınırken, polis yetkililerinin kundaklama üzerinde durduğu öğrenildi.

Hollanda'nın Eindhoven şehri yakınlarındaki Veldhoven'de sabah saatlerinde bir cami kundaklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, Veldhoven'de müdahale edilen yangının bir saatte kontrol altına alındığı bildirildi.

Kamu haber ajansı NOS'ta yangınla ilgili çıkan haberde, polisin kundaklamadan şüphelendiği kaydedildi.

Yangının 02.30 sularında çıkarıldığı belirtilen haberde, binanın büyük hasar gördüğü aktarıldı. Haberde, görgü tanıklarının yangının caminin camlarının parke taşlarıyla çıkarıldığına ilişkin beyanlarına yer verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Haberde, "İslamplanning" isimli caminin haziranda Veldhoven'e taşındığı ve buradakilerin tepkisiyle karşılaştığı belirtildi.

Hafta sonu kurslarında Müslüman çocuklara verilen eğitimin içeriğini sakıncalı bulanların caminin Veldhoven'e taşınmaması için çevrim içi kampanya başlattıkları belirtildi. Hollanda medyası, 2019'da caminin "selefi imamları"nın eşcinsellikle ilgili görüşlerini haberleştirmişti.

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Hollanda'da camiye alçak saldırı
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