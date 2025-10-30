Hollanda’da erken seçim: Aşırı sağ gerilerken merkez partiler güç kazandı

Hollanda’da yapılan erken genel seçimde Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağ Özgürlük Partisi (PVV) oy kaybederken, merkez partiler büyük bir çıkış yakaladı. Seçim sonuçlarına göre parlamentoda hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması, en az dört partili koalisyon hükümetini zorunlu hale getirdi.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 16:14

Aşırı sağ Özgürlük Partisi'nin (PVV) oy kaybettiği Hollanda'da, siyasi yelpazenin merkez ve sağındaki geleneksel partiler güç kazandı. Çok parçalı parlamento tablosu ortaya çıkarken salt çoğunluk için en az 4 partinin yer alacağı koalisyonlar zorunlu hale geldi. AŞIRI SAĞ GERİLEDİ, MERKEZ GÜÇLENDİ Oyların yüzde 98'inden fazlası sayılırken, liberal Demokratlar 66 (D66) ile aşırı sağ PVV yüzde 16,7'şer oy oranıyla seçimi başa baş tamamladı. İki parti arasındaki oy sayısının 3 binin altında olduğu belirtiliyor. Bu tabloya göre 150 sandalyeli parlamentoda hem D66 hem PVV 26'şar sandalye kazanmış oldu. Seçimin en dikkat çekici çıkışını yapan Rob Jetten liderliğindeki D66, bir önceki seçime göre oylarını 10 puandan fazla artırırken, buna karşılık İslam karşıtı Wilders'ın partisi PVV, yaklaşık 7 puan kaybetti.

JETTEN'DEN AŞIRI SAĞA NET MESAJ: "KOALİSYONDA YER VERMEYECEĞİZ" D66 lideri Rob Jetten, seçim kampanyasında aşırı sağın dışlandığı, merkez sağ ve sol partilerin yer aldığı bir hükümet kurulmasından yana olduklarını vurguladı. Ayrıca D66, mevcut hükümetin İsrail'e koşulsuz destek veren politikalarına da mecliste sert muhalefet etmişti. VVD VE GL-PVDA GERİLEDİ, HRİSTİYAN DEMOKRATLAR YÜKSELDİ Seçimlere azınlık hükümetinin büyük ortağı olarak katılan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), yüzde 14,1 oyla üçüncü sıraya geriledi. Merkez soldaki GL-PvdA ise 3,2 puan kaybederek yüzde 12,5 oy oranıyla dördüncü oldu. Sürpriz çıkışlardan biri de Hristiyan Demokrat Parti (CDA) oldu. Oylarını 8,4 puan artıran CDA, yüzde 11,7 ile beşinci sıraya yerleşti. TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN PARTİSİ DENK SANDALYE SAYISINI KORUDU Kesin olmayan sonuçlara göre, muhafazakar ve liberal JA21 yüzde 5,9 ile altıncı, aşırı sağcı FvD yüzde 4,5 ile yedinci, popülist BBB yüzde 2,6 ile sekizinci oldu. Üyelerinin çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan DENK Partisi ise yüzde 2,4 oy oranıyla mevcut 3 sandalyesini korudu.