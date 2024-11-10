Hollanda’da Filistin destekçilerine sert müdahale

Hollanda'da 7 Kasım'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarları tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların "antisemitizm" olarak yansıtılmasını protesto etti. Göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" ve "Amsterdam soykırıma hayır diyor" sloganları attı.