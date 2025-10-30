Hollanda’da halk genel seçimler için oy kullandı

Hollanda'da dün genel seçim düzenlendi. Ülkedeki genel seçimde 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Türk kökenli 34 adayın da yer aldığı seçimlerde hiçbir partinin, tek başına hükümet kurmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşması öngörülmüyor. Ülkede daha önce hükümet, 2023'te 223 günde ve 2021'deki seçimin ardından 229 gün sonra kurulmuştu. Kamuoyu yoklamalarına göre seçim yarışı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile Yeşil Sol-İşçi Partisi (GL/PvdA) arasında geçecek.