Hollanda’da hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan üniversite hastanesi Erasmus Tıp Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 39 yaşındaki bir kadın ve 46 yaşındaki bir erkek öğretmenin hayatını kaybettiği belirtilerek, 14 yaşındaki bir çocuğun ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Polis, gözaltına alınan 32 yaşındaki saldırganın saldırı sırasında çelik yelek giydiğini ifade ederek, Erasmus Tıp Merkezi'nde öğrenci olduğunu açıkladı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı.

Saldırganın Erasmus Tıp Merkezi'nden önce hastane yakınlarındaki bir evde düzenlenen başka bir silahlı saldırı ile bağlantısı olup olmadığı araştırılırken, saldırıların düzenlediği iki noktada yangın çıktı.