Hollanda’da hırsızlar ATM’yi patlattı

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Haarlem şehrindeki bir ATM'nin sabaha karşı hırsızlar tarafından patlatıldığı belirtildi.

ATM'nin bulunduğu Rijksstraatweg Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın ardından şüphelilerin motosikletle kaçtığı aktarılarak, bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

ÇEVREDEKİ EVLER BOŞALTILDI

Çevredeki bazı evlerin patlayıcı kalmış olması riskine karşı tahliye edildiği aktarıldı.

Hollanda hükümeti ve Hollanda Bankalar Birliği, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına karşı önlem için sokaktaki ATM'lerin geçici süreyle geceleri kapatılmasına karar vermişti.