Hollanda’da korkutan yangın: 154 yıllık kiliseyi alevler sardı
Hollanda’da yeni yıl kutlamaları sırasında 154 yıllık kilisede yangın çıktı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Vondelkerk Kilisesi'nde yeni yıl kutlamaları sırasında yerel saatle 02.30'da yangın çıktı.
Yetkililer, yangında kilisenin kulesinin çöktüğünü belirterek, tedbir amacıyla çevrede yaşayanların tahliye edildiğini açıkladı.
Bölgede acil durum ilan edildiğini kaydeden Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü, 154 yıllık kilisenin yıkılabileceğini ifade etti.