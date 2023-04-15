Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar

WAGENSVELD "BİR GRUBA HAKARET ETMEKTEN" SORGULANIYOR

Hollanda Savcılığı dün, Lahey'de bir kişinin Kur'an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle "bir gruba hakaret etmekten" sorgulanacağını duyurmuştu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan 54 yaşındaki bir Hollandalının 22 Ocak 2023'te Lahey'de Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtarken, "Kur'an faşist bir kitaptır. Mein Kampf kadar kötü. Yandaşları Hitler ile aynı ideolojiyi takip ediyor." ifadesini kullandığı belirtilmişti.

Açıklamada, zanlının Kur'an-ı Kerim'i yırtarken kullandığı ifadelerden dolayı "bir gruba hakaret etmekten" şüpheli olduğu ve adli soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Zanlının hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve sorgulanmak için Hollanda'ya çağrıldığı ifade edilmişti.