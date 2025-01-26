Hollanda’da müze soygunu! Romanya’nın en değerli tarihi eserleri çalındı

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın "Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilirken müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı aktarıldı.

Hollanda'da Haziran 2022'de TEFAF Sanat Sergisi'nde, ziyaretçilerin bulunduğu sırada 4 hırsız tarafından çalınan 2 elmas mücevher, yaklaşık iki yıl sonra Mayıs 2024'te ele geçirilebilmişti.